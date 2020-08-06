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У Німеччині вперше за три місяці понад 1000 випадків коронавірусу за добу

Четвер, 6 серпня 2020, 13:33

Вперше за три місяці в Німеччині зареєстровано понад 1000 випадків зараження коронавірусом за 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за останню добу в Німеччині було зареєстровано в цілому 1045 підтверджених випадків Covid-19.

Востаннє число нових випадків зараження перевищило 1000 осіб 7 травня. Після цього цифри неухильно падали. Однак минулого тижня кількість заражень знову почала зростати.

Пік нових інфекцій припадав на початок квітня, коли в Німеччині за день було зареєстровано понад 6000 нових випадків.

На відміну від середини червня, коли зростання можна було простежити до окремих кластерів, таких як великий спалах коронавірус на бійні в Північному Рейні-Вестфалії, нинішній сплеск в основному викликаний не окремими кластерами.

Експерти побоюються такого розвитку подій, тому що його неможливо стримати регіональними заходами.

Цього тижня німецька медична асоціація Marburger Bund заявила, що Німеччина вже потерпає від другої хвилі епідемії коронавірусу.

Теми: НімеччинакоронавірусCovid-2019
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