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Київ обмежив рух фур через спеку

Четвер, 6 серпня 2020, 14:11
Фото tsn.ua

У Києві обмежили рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С".

Деталі: Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173.

Українська правда
Теми: Київпогодатранспорт


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