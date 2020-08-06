Київ обмежив рух фур через спеку

У Києві обмежили рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою.

Джерело: сайт Київської адміністрації



Дослівно: "Із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С".

Деталі: Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173.