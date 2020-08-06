Малюська анонсував в Україні "велике будівництво в’язниць"

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував в Україні "великий розпродаж", який переросте у "велике будівництво" в’язниць.

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць!

Якщо коротко, то "великий розпродаж в’язниць" виглядатиме так:

продаємо заморожені тюрми (вони не використовуються і ми лише марнуємо кошти на їх охорону) оптимізуємо мережу існуючих в’язниць, вивільняємо, заморожуємо і продаємо ще до десятка поки що функціонуючих тюрем обираємо міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитись із центральних частин міста у промзону або взагалі за міську смугу. Чим лояльнішою буде міська влада, тим більше шансів що відповідне місто потрапить у список перших. проектуємо та будуємо перші нові та сучасні слідчі ізолятори на околицях; продаємо старі слідчі ізолятори у центральних частинах міст та переїжджаємо у нові; повторюємо кроки 4 та 5 поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО; будуємо/реконструюємо установи виконання покарань".

Деталі: За словами міністра, таким чином "великий розпродаж в’язниць" переросте у "велике будівництво".

Малюська додав, що наступного тижня у міністерстві продовжать презентувати перші "лоти" та забезпечать можливість їх огляду потенційними покупцями.

Про дати безпосередньо аукціонів у Мін’юсті будуть повідомляти окремо.

Щодо майбутнього проданих об’єктів, Малюська припускає, що скоріш за все ці тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені: "Ключова цінність у цих об’єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами".

За його словами, що виросте на їх місці – заводи, житлові комплекси, ТРЦ – це вже не до міністерства, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування.