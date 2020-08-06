Міністерство фінансів Росії запропонувало скоротити витрати бюджету на розвиток окупованого Криму в наступні два роки на загальну суму в 17,6 мільярда рублів.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на документ "Методика розрахунку граничних бюджетних асигнувань федерального бюджету за державними програмами і непрограмними напрямками діяльності"; інші російські ЗМІ

Деталі: Йдеться про урізання фінансування держпрограми "Соціально-економічний розвиток Криму і Севастополя" в 2021-2022 рр.

У 2014 році, після окупації, уряд Росії ухвалив федеральну цільову програму з розвитку Криму і Севастополя терміном дії до 2020 року на суму понад 800 мільярдів рублів. У 2018 року він продовжило її до 2022-го, а в 2020-му – до 2024-го.

Тепер Мінфін РФ розрахував, що фінансування програми "Соціально-економічний розвиток Криму і Севастополя" слід скоротити: на 8,5 мільярда рублів до 76,1 мільярда рублів – у 2021 році, на 9,1 мільярда рублів до 82,3 мільярда рублів – у 2022-му (приблизно 116,5 млн доларів і 124,8 млн доларів відповідно - ред.).

Згідно з тією ж методикою розрахунку, у 2021-2023 роках витрати на розвиток Далекого Сходу може бути скорочено на 11,1 мільярда рублів, на розвиток Північного Кавказу – на 5,4 мільярда рублів, на розвиток Арктичної зони – на 10,9 мільйона рублів.