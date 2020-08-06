Озеро "Гарячка" небезпечне для киян – Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція заявляє, що озеро "Гарячка", яке є золовідвалом Дарницької ТЕЦ у Києві, несе небезпеку для місцевих жителів.

Джерело: сайт Держекоінспекції

Дослівно: "Озеро "Гарячка", що є золовідвалом Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для киян".

Пряма мова голови Держекоінспеції Андрія Мальованного: "Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть призупинено його діяльність до виправлення виявлених недоліків".

Деталі: Повідомляється, що комплексна перевірка Дарницької ТЕЦ триватиме до 14 серпня. За її результатами обіцяють озвучити дані про кількість викидів забруднюючих речовин у довкілля.

В Держекоінспеції нагадали, що Дарницьку ТЕЦ побудували 65 років тому, коли ще не було сучасних уявлень про екологічну безпеку, а навколо була санітарна зона у 1,5 км шириною.

Зараз впритул до озера "Гарячка" зведено чимало багатоповерхівок і великий торговельний центр.

Держекоінспеція наголошує, що після модернізації ТЕЦ від використання технічної водойми необхідно відмовитися, а її території рекультивувати.