Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Озеро "Гарячка" небезпечне для киян – Держекоінспекція

Четвер, 6 серпня 2020, 15:02
Фото l-z-foto.livejournal.com

Державна екологічна інспекція заявляє, що озеро "Гарячка", яке є золовідвалом Дарницької ТЕЦ у Києві, несе небезпеку для місцевих жителів.

Джерело: сайт Держекоінспекції

Дослівно: "Озеро "Гарячка", що є золовідвалом Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для киян".

Пряма мова голови Держекоінспеції Андрія Мальованного: "Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть призупинено його діяльність до виправлення виявлених недоліків".

Деталі: Повідомляється, що комплексна перевірка Дарницької ТЕЦ триватиме до 14 серпня. За її результатами обіцяють озвучити дані про кількість викидів забруднюючих речовин у довкілля.

В Держекоінспеції нагадали, що Дарницьку ТЕЦ побудували 65 років тому, коли ще не було сучасних уявлень про екологічну безпеку, а навколо була санітарна зона у 1,5 км шириною.

Зараз впритул до озера "Гарячка" зведено чимало багатоповерхівок і великий торговельний центр.

Держекоінспеція наголошує, що після модернізації ТЕЦ від використання технічної водойми необхідно відмовитися, а її території рекультивувати.

Українська правда
Теми: Київекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"

У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли

Усі новини...
Київ
Київ обмежив рух фур через спеку
Регіони б’ють нові антирекорди добової захворюваності на COVID-19
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли
Останні новини
15:47
Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень
15:46
У прокурорів залишилося два дні для передачі справи по "Роттердам +" до суду
15:45
Шмигаль після вибуху у Бейруті доручив перевірити, як зберігають аміачну селітру
15:30
Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати
15:21
В Івано-Франківській облраді – спалах COVID-19
15:07
Суд скасував арешт колекції картин Порошенка
15:05
Сенат США закликав Білорусь до вільних і чесних виборів
15:02
Озеро "Гарячка" небезпечне для киян – Держекоінспекція
14:58
Лукашенко заявляє, що у Білорусі затримали "кількох осіб з паспортами США"
14:45
аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК
Усі новини...