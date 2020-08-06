Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Озеро "Гарячка" небезпечне для киян – Держекоінспекція

Четвер, 6 серпня 2020, 15:02
Озеро Гарячка небезпечне для киян – Держекоінспекція
Фото l-z-foto.livejournal.com

Державна екологічна інспекція заявляє, що озеро "Гарячка", яке є золовідвалом Дарницької ТЕЦ у Києві, несе небезпеку для місцевих жителів.

Джерело: сайт Держекоінспекції

Дослівно: "Озеро "Гарячка", що є золовідвалом Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для киян".

Пряма мова голови Держекоінспеції Андрія Мальованного: "Якщо при комплексній перевірці будуть знайдені серйозні порушення в роботі Дарницької ТЕЦ, то на підприємство буде накладено штраф, або навіть призупинено його діяльність до виправлення виявлених недоліків".

Деталі: Повідомляється, що комплексна перевірка Дарницької ТЕЦ триватиме до 14 серпня. За її результатами обіцяють озвучити дані про кількість викидів забруднюючих речовин у довкілля.

В Держекоінспеції нагадали, що Дарницьку ТЕЦ побудували 65 років тому, коли ще не було сучасних уявлень про екологічну безпеку, а навколо була санітарна зона у 1,5 км шириною.

Зараз впритул до озера "Гарячка" зведено чимало багатоповерхівок і великий торговельний центр.

Держекоінспеція наголошує, що після модернізації ТЕЦ від використання технічної водойми необхідно відмовитися, а її території рекультивувати.

Українська правда
Теми: Київекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: