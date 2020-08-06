Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

Четвер, 6 серпня 2020, 15:30
Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський 6 серпня внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тисяч гривень цього року.

Джерело: заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів на брифінгу в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ковалів: "Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".

Деталі: Заступниця голови Офісу президента зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

Вона нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхове" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, відповідно до закону, уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року, сказала Ковалів.

Станом на 15:30 законопроєкту від президента щодо зарплат  на сайті парламенту ще немає.

Теми: зарплатиЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
зарплати
Рада прийняла закон про доплати військовим
З початку війни у 4 з 10 українців зменшились доходи - опитування
Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: