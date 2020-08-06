Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

Президент Володимир Зеленський 6 серпня внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тисяч гривень цього року.

Джерело: заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів на брифінгу в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ковалів: "Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".

Деталі: Заступниця голови Офісу президента зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

Вона нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхове" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, відповідно до закону, уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року, сказала Ковалів.

Станом на 15:30 законопроєкту від президента щодо зарплат на сайті парламенту ще немає.