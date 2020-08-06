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Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Четвер, 6 серпня 2020, 15:47

Громадяни України з 7 серпня зможуть в'їхати до Чорногорії без додаткових обмежень.

Відповідна інформація розміщена на сайті уряду Чорногорії, повідомляє "Європейська правда".

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила "зелений" список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень. У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

Як відомо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України був можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом, бо ми перебували у "жовтому" списку.

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із "зеленого" списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Напередодні стало відомо, що Чорногорія внесла Росію відразу до "зеленого" списку, і це викликало обурення українського посольства.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Теми: ЧорногоріяукраїнцікордонУкраїна


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