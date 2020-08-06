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Рейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Четвер, 6 серпня 2020, 16:19
Рейтинг Слуги народу продовжує падати, наближається до 25%

За рік рейтинг президентської партії "Слуга народу" знизився з 65-40% до 26%, але при цьому партія все ще обганяє опонентів. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 5 серпня

Дослівно: "Якби парламентські вибори проводились наступної неділі, у рейтингу партій лідирувала б партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 17,6%, партію "Європейська солідарність" - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%".

Деталі: 4,8% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,6% – партію "Сила і честь", 3,2% – Українську стратегію Гройсмана, по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода".

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. 

Відзначимо, що за рік рейтинг партії "Слуга народу" опустився вдвічі. Зокрема, у серпні-вересні 2019 року за "СН" були готові голосувати 60-65% виборців, а наразі - 26%.

 

Крім того, 20% респондентів вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, 68% - протилежної думки.

 

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 5 серпня серед 2000 українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності: не більше 2,2%. 

Українська правда

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Теми: Слуга народурейтингопитуваннясоціологіявибори
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