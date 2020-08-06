Проти заступника глави МЗС відкрили справу за лист про вірменський геноцид
Депутат від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила про відкриття кримінального провадження проти заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара.
Як повідомляє "Європейська правда", Володіна написала про це у своєму Телеграм-каналі.
Провадження відкрите Державним бюро розслідувань за заявою Володіної щодо можливих неправомірних дій службових осіб МЗС України.
Заява стосується листа за підписом Боднара, який депутатка оприлюднила у квітні на своїй сторінці у Facebook. Лист був призначений державним органам влади у контексті 105-х роковин трагічних подій в Османській імперії і в ньому роз’яснювалося, що Україна не визнає "геноцид вірменського народу".
Це пояснюється низкою чинників, в тому числі тим, що у конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.
Слід підкреслити, що описані в листі твердження багато років поспіль є офіційною позицією України.