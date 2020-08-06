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Проти заступника глави МЗС відкрили справу за лист про вірменський геноцид

Четвер, 6 серпня 2020, 18:23

Депутат від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила про відкриття кримінального провадження проти заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара.

Як повідомляє "Європейська правда", Володіна написала про це у своєму Телеграм-каналі.

Провадження відкрите Державним бюро розслідувань за заявою Володіної щодо можливих неправомірних дій службових осіб МЗС України.

Заява стосується листа за підписом Боднара, який депутатка оприлюднила у квітні на своїй сторінці у Facebook. Лист був призначений державним органам влади у контексті 105-х роковин трагічних подій в Османській імперії і в ньому роз’яснювалося, що Україна не визнає "геноцид вірменського народу".

 

Це пояснюється низкою чинників, в тому числі тим, що у конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Слід підкреслити, що описані в листі твердження багато років поспіль є офіційною позицією України.



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