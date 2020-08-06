У Корбана проводять обшуки – Ярош

Командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош повідомив про обшуки в домі у ексглави партії "Укроп" Геннадія Корбана.

Джерело: Ярош та Корбан у Facebook

Пряма мова Яроша: "Щойно надійшла інформація про обшук в квартирі Геннадія Корбана…

Звичайно, цей черговий обшук нічим добрим для влади не закінчиться".

Деталі: Однак сам Корбан у соцмережі написав, що СБУ та податківці проводять обшуки у його "бізнес-партнерів, друзів та родичів". Він звинувачує в обшуках президента Володимира Зеленського, який став "на такий потворний шлях досягнення своїх політичних цілей". Також Корбан заявив, що він вважав, що до влади прийшли порядні люди, але "ілюзії розвіялися як дим над Криворіжсталлю".

Пряма мова Корбана: "Працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерам, друзям і навіть родичам. І це 125 обшук за останні два місяці".

"Українська правда" наразі уточнює цю інформацію у правоохоронців.

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