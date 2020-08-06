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Лукашенко про Зеленського: Володя – хороший

Четвер, 6 серпня 2020, 23:08
фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що думає про свого українського колегу Володимира Зеленського.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова Лукашенка: "Володя – хороший. Мені його шкода… Не мені Вам пояснювати, яка ситуація в Україні, що йому дісталося. Він, звичайно ж, не дурна людина, хоч і з іншої сфери – але всі ми звідкись приходили. Навчитися чомусь можна. Повірте мені, як досвідченому президенту: президентами не стають, президентами народжуються.

Якщо ти від природи не маєш президентського стрижня, або цієї закваски, то ти і не будеш президентом. Президент має відчувати народ, у тебе має бути зв’язок із народом… І це від природи повинне бути.

Він – людина приземлена. Але треба дії робити і давати результат Україні зараз. А цього результату немає і бути не може швидкого… Боюсь, що і не буде. В нього не вистачить часу".

Деталі: Також президент Білорусі впевнений, що Зеленський може "встати, сказати усім "до побачення" і піти раніше терміну".

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийЛукашенко


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