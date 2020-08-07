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Twitter маркуватиме акаунти політиків, які працюють в сфері міжнародних відносин

П'ятниця, 7 серпня 2020, 02:40
Twitter маркуватиме акаунти політиків, які працюють в сфері міжнародних відносин

Соцмережа Twitter позначить спеціальними значками та написами акаунти ряду політиків, які працюють в сфері міжнародних відносин. 

Джерело: blog.twitter

Дослівно: "Ми вважаємо, що це важливий крок для того, щоб люди, коли вони бачать аккаунт із іншої країни, на якому обговорюються геополітичні питання, розуміли його національну приналежність і були краще поінформовані про те, кого він представляє"

Деталі: В першу чергу, будуть позначені акаунти політиків і ЗМІ США, Великої Британії, Китаю, Франції і Росії. Також відзначать особисті акаунти глав держав.

Акаунти державних ЗМІ будуть маркувати в разі, якщо вони отримують фінансування від уряду та не ведуть "незалежну інформаційну політику".

Нагадаємо: У серпні 2019 року Twitter заборонив рекламу державних ЗМІ для "захисту здорового дискурсу і відкритого спілкування".

Теми: СШАРосія
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