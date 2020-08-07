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У Мінську затримали діджеїв провладного свята: ввімкнули "Перемен" Цоя

П'ятниця, 7 серпня 2020, 10:47
Фото news.tut.by

У Мінську на організоване владою свято прийшли численні прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської, влаштували флешмоб з стрічками і включили пісню Віктора Цоя "Перемен". Діджеїв заходу затримали.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Відзначається, що всі шість майданчиків, відведених в Мінську для передвиборної агітації, 6 серпня виявилися зайнятими під міські заходи.

Через це Тихановська скасувала анонсований мітинг-концерт. Замість нього вирішили влаштувати невеликий флешмоб з білими стрічками на сімейному святі "Калейдоскоп творчості", організованому владою в Київському сквері.

На Тихановську чекали кілька тисяч осіб, але ні вона, ні представниці об'єднаних штабів Марія Колесникова і Вероніка Цепкало в назначений для флешмобу час не з'явилися. 

 
Фото news.tut.by

Однак близько 19:00 з звукопідсилювачів замість акордеона раптово зазвучала пісня групи "Кіно" Віктора Цоя "Перемен". Присутні почали підспівувати, багато людей підняли вгору руки з білими браслетами і стрічками.

Видання зазначає, що чоловіки чиновного вигляду, які розпоряджалися на святі, явно розгубилися і пропустили кілька куплетів пісні, але потім картинно вирвали дроти зі звукопідсилюючої апаратури, а ОМОН відтіснив усіх від сцени.

Люди в цей час скандували: "Перемен!", "Світла!", "Верам! Можам! Пераможам!" і "Живе Білорусь!"

Деякі вимагали продовження концерту, але явно мали на увазі пісні Цоя, а не запланованої владою радянської естради, бо коли через пів години полагодили пульт і ввімкнули записи, то люди почали скандувати: "Ганьба!".

Діджеї заходу з Палацу дітей та молоді Кирило Голанов і Владислав Соколовський повідомили, що їх звинуватили у зриві сімейного свята "брудною політикою" і сказали їм, що "вони вільні".

Через кілька годин правозахисний центр "Весна" повідомив, що обидва діджеї затримані.

Про інші затримання учасників акції не повідомляється.

Пізніше стало відомо, що Голанов знайшовся в ізоляторі тимчасового утримання. Місцезнаходження Соколовського поки невідоме.

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Теми: Білорусьакціївибори


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