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Російській співачці "Глюкозі" на 3 роки заборонили в'їзд в Україну

П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:02
Російській співачці Глюкозі на 3 роки заборонили в'їзд в Україну

Російській співачці Наталії Іоновій, відомій як "Глюкоза", на 3 роки заборонили в’їзд на територію України.  

Джерело: Державна прикордонна служба в коментарі УП

Дослівно: "Жінка прибула в Україну (в аеропорт "Бориспіль" - ред.) серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що вона порушувала українське законодавство відвідавши окупований її країною Кримський півострів".

"У ході спілкування іноземка постійно плуталась в своїх відповідях, зокрема на початку зазначивши, що в Криму останній раз була у 2013 році.

В нашу державу громадянка Росії планувала потрапити з приватною метою".

Деталі: "Глюкоза" неодноразово їздила на концерти та вечірки до окупованого Криму з території Росії. Їй поставили штамп про заборону в’їзду і вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

 

Українська правда
Теми: кордонсанкціїРосія
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