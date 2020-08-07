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У ЄС нагадали Україні про необхідність відновити конкурси на держслужбу

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:40
У ЄС нагадали Україні про необхідність відновити конкурси на держслужбу
Фото zmina.info

У програмі допомоги ЄС уряду України нагадали про необхідність відновити конкурси для призначень на державну службу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Кабміну, про це йшлося на онлайн-нараді за участі керівника першого відділу програм допомоги ЄС "Належне управління та демократизація" Мартіна Клауке та міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

Мартін Клауке висловив застереження у зв’язку з тим, що прийнятий парламентом проєкт змін до закону про держслужбу був заветований президентом. Його положення включали умови надання Україні макрофінансової допомоги ЄС.

Йдеться про проєкт №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу", який врегульовує питання добору держслужбовців - створення резерву кандидатів, які успішно пройшли відбір у рамках конкурсу, але призначені не були.  

Це нововведення скасувало б можливість позаконкурсного призначення на високі посади у держслужбі під час карантину.

Верховна Рада прийняла проєкт 3491 3-го липня, але Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

Під час карантину призначення відбувалися поза конкурсом, шляхом процедури добору. 

"Хотілось би ще раз наголосити, що ця процедура добору планувалася виключно як тимчасовий важіль для забезпечення безперебійної роботи державних органів. Цей механізм був напряму прив‘язаний до карантину, який за прогнозами мав завершитись у травні 2020", - зазначає Олег Немчінов.

Він додав, що одночасно з процедурою добору почали розробку двох стратегій щодо відновлення конкурсної процедури. 

Перша стосувалася удосконалення Закону України "Про державну службу" та підготовки до проведення конкурсів у рамках карантину. 

Олег Немчінов зазначає, що позиції законопроєкту 3491 можливо відобразити в законопроєкті 3748, який планують внести на розгляд Верховної Ради в кінці серпня.

"Представник ЄС повідомив, що європейська сторона підтримує запропоновану стратегію, і готова надавати практичну підтримку у питанні відновлення проведення конкурсів на посади державної служби", - додають у повідомленні Кабміну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСКабінет міністрів
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