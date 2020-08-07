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Вихідні будуть сонячними, а після них – дощі

П'ятниця, 7 серпня 2020, 15:04
Вихідні будуть сонячними, а після них – дощі
Фото kyivcity.gov.ua

У найближчі дні в Україні збережеться суха та сонячна погода.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

​​Пряма мова: "Вихідні в Україні будуть хорошими. Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15+22 градуси і справжні літні денні +26+33 градуси".

Деталі: 8 серпня у Карпатах можливі дощі, на решті території – без опадів, 9 серпня – місцями дощі з грозами на Півночі та Заході.

Синоптик прогнозує, що на наступному тижні дощів побільшає, а спеки поменшає.

У Києві 8-9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до +26+28 градусів. У суботу – сухо та ясно, в неділю можливі дощі.

Українська правда
Теми: погода
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