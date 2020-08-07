Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві вкрали 12 нових тросів на Подільському мосту

П'ятниця, 7 серпня 2020, 17:29

Зловмисники вкрали 12 нових вантів, які Київ отримав від німецького виробника. Вони мали тримати конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook

Прямя мова Кличка: "Я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молодики спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, що були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу.

Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, що місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту".

Деталі: Кличко розповів, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту.

Він вважає подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва.

Друзі! Кияни! Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які...

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Довідково: Подільский міст — мостовий перехід, що споруджується в Києві через річку Дніпро та має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив.

Розпочате 1993 року (фактично 2003) будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дата відкриття багаторазово відкладалася.

Читайте також: З нізвідки в нікуди. Де буде починатися і закінчуватися Подільський міст

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем

Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

Усі новини...
Віталій Кличко
У Києві за добу більше сотні хворих на COVID-19
Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих
У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19
Останні новини
17:57
В Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягти маску
17:57
У Білорусі на 10 діб заарештували діджеїв, які включили "Перемен" на концерті
17:50
DCH гарантує збереження виробничої бази і технологій "Мотор Січ" – Ярославський
17:29
фотоУ Києві вкрали 12 нових тросів на Подільському мосту
17:25
Ярославський: Прокуратура повторно арештувала акції "Мотор Січ"
17:17
Офіс генпрокурора відкрив справи проти понад 100 іноземців за участь у війні на Донбасі
17:14
Brexit: Лондон каже про прогрес у переговорах про ЗВТ з ЄС
16:44
В Україні за перші пів року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство
16:41
Мін'юст тимчасово призупинив роботу єдиного реєстру юросіб
16:35
Кабмін планує дозволити міжміське сполучення з містами "червоної зони" – джерело
Усі новини...