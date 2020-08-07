В Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягти маску

Літак авіакомпанії Air Europa, який виконував рейс між островом Гран-Канарія та Мадридом, екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надягти маску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

Інцидент стався ввечері 6 серпня.

Враховуючи відмову пасажира, громадянина України, виконувати вказівки екіпажу, який неодноразово просив його надягти маску, був активований відповідний протокол, розповіли в авіакомпанії Air Europa.

Асоціація диспетчерів Іспанії ввечері повідомила про конфліктного пасажира на борту літака, через що командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги. У повідомленні зазначалося, що пасажир з видимими ознаками алкогольного сп’яніння відмовляється надягти маску і виконувати інструкції екіпажу.

За даними іспанських ЗМІ, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

Повідомлення про дебошира було направлене і іспанським правоохоронцям, яким конфліктного пасажира передали після посадки.

Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида.

Раніше повідомлялося, що на борту рейсу авіакомпанії KLM на Ібіцу почалася бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися вдягати маски.