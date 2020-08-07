Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії через коронавірус відновлюють давню традицію подачі напоїв

П'ятниця, 7 серпня 2020, 20:37

В італійській Тоскані на тлі епідемії коронавірусу відновлюють давню традицію подачі напоїв через спеціальні "винні віконця".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Insider.

Як зазначається, у Флоренції креативні власники ресторанів і барів тепер черпають натхнення в середньовічних архітектурних рішень, щоб зберегти свій бізнес і дух міста живими. За даними флорентійської Асоціації винних віконець, кілька таких віконець відкрилися по всьому місту - деякі з них вперше на пам'яті тих, хто нині живий.

Винні віконця, або buchette del vino, - це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.

Президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья розповів: "Люди могли постукати в маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді і Рікасолі, які до сих пір виробляють деякі з найвідоміших італійських вин".

 
Європейська правда

Вперше такі віконця з’явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. З тих часів призначення віконець практично не змінилося.

Винні віконця є унікальним явищем, притаманним Тоскані і Флоренції, але зазвичай лишаються непоміченими загалом.

На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець. В часи коронавірусу через них можна отримати не лише вино, а й каву і навіть їжу.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: