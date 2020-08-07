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В Італії через коронавірус відновлюють давню традицію подачі напоїв

П'ятниця, 7 серпня 2020, 20:37

В італійській Тоскані на тлі епідемії коронавірусу відновлюють давню традицію подачі напоїв через спеціальні "винні віконця".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Insider.

Як зазначається, у Флоренції креативні власники ресторанів і барів тепер черпають натхнення в середньовічних архітектурних рішень, щоб зберегти свій бізнес і дух міста живими. За даними флорентійської Асоціації винних віконець, кілька таких віконець відкрилися по всьому місту - деякі з них вперше на пам'яті тих, хто нині живий.

Винні віконця, або buchette del vino, - це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.

Президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья розповів: "Люди могли постукати в маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді і Рікасолі, які до сих пір виробляють деякі з найвідоміших італійських вин".

 
Європейська правда

Вперше такі віконця з’явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. З тих часів призначення віконець практично не змінилося.

Винні віконця є унікальним явищем, притаманним Тоскані і Флоренції, але зазвичай лишаються непоміченими загалом.

На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець. В часи коронавірусу через них можна отримати не лише вино, а й каву і навіть їжу.



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