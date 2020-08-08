В Індії розбився літак з евакуйованими через коронавірус пасажирами
Субота, 8 серпня 2020, 00:44
У п'ятницю в індійському аеропорту через дощ невдало приземлився літак з евакуйованими через пандемію пасажирами. В результаті аварії як мінімум 17 людей загинули і 173 госпіталізовані.
Джерело: Reuters з посиланням на офіційних осіб
Деталі: Пасажирський літак Boeing-737 "Air India Express" переправляв з Дубая на батьківщину 190 громадян Індії, серед яких було 10 дітей.
Через сильний дощ пілоти не змогли правильно посадити повітряне судно в аеропорту біля міста Кожікоде. Літак вилетів за межі посадкової смуги, покотився вниз по схилу і зарився носом у землю. При цьому його фюзеляж зламався надвоє.
На щастя, літак не загорівся, тому вдалося врятувати більшу частину пасажирів.
Українська правда