В Індії розбився літак з евакуйованими через коронавірус пасажирами

У п'ятницю в індійському аеропорту через дощ невдало приземлився літак з евакуйованими через пандемію пасажирами. В результаті аварії як мінімум 17 людей загинули і 173 госпіталізовані.

Джерело: Reuters з посиланням на офіційних осіб

Деталі: Пасажирський літак Boeing-737 "Air India Express" переправляв з Дубая на батьківщину 190 громадян Індії, серед яких було 10 дітей.

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Через сильний дощ пілоти не змогли правильно посадити повітряне судно в аеропорту біля міста Кожікоде. Літак вилетів за межі посадкової смуги, покотився вниз по схилу і зарився носом у землю. При цьому його фюзеляж зламався надвоє.

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На щастя, літак не загорівся, тому вдалося врятувати більшу частину пасажирів.