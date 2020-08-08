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В Індії розбився літак з евакуйованими через коронавірус пасажирами

Субота, 8 серпня 2020, 00:44
В Індії розбився літак з евакуйованими через коронавірус пасажирами

У п'ятницю в індійському аеропорту через дощ невдало приземлився літак з евакуйованими через пандемію пасажирами. В результаті аварії як мінімум 17 людей загинули і 173 госпіталізовані.

Джерело: Reuters з посиланням на офіційних осіб

Деталі: Пасажирський літак Boeing-737 "Air India Express" переправляв з Дубая на батьківщину 190 громадян Індії, серед яких було 10 дітей.

 
www.reuters.com

Через сильний дощ пілоти не змогли правильно посадити повітряне судно в аеропорту біля міста Кожікоде. Літак вилетів за межі посадкової смуги, покотився вниз по схилу і зарився носом у землю. При цьому його фюзеляж розламався на дві частини.

 
www.reuters.com

На щастя, літак не загорівся, тому вдалося врятувати більшу частину пасажирів.

 
www.reuters.com

Українська правда

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