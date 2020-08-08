Росія, Китай та Іран можуть втрутитися в американські вибори – розвідка США

Росія, Китай та Іран можуть спробувати втрутитися у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на заяву, яку 7 серпня зробив директор Національного контррозвідувального безпекового центру США Білл Еваніна

Деталі: За його словами, Пекін сподівається, що Трамп програє вибори, водночас Кремль намагається погіршити позиції його опонента від Демократичної партії Джо Байдена, а Тегеран спрямований на послаблення демократичних інституцій США.

"Чимало іноземних діячів мають свої вподобання щодо того, хто мав би виграти вибори, і висловлюють це через широкий спектр публічних та приватних заяв. Спроби прихованого впливу зустрічаються рідше", – стверджує Еваніна.

У своїй оцінці найбільших загроз для виборчого процесу голова контррозвідки називає побоювання через діяльність Китаю, Ірану та Росії "основними".

За оцінками Еваніни, Китай вважає Трампа "непердбачуваним", Росія може намагатися знизити рейтинг Байдена, а Іран може бути зацікавлений у розколі в США перед голосуванням.

"Зусилля Ірану в цьому напрямку, ймовірно, будуть сконцентровані на онлайн-впливі, такому як поширення дезінформації у соціальних мережах та оприлюднення антиамериканського контенту", – пише високопосадовець.

Він вважає, що Тегеран керується очікуваннями, що Трамп в разі свого переобрання і далі буде тиснути на Іран, домагаючись зміни режиму.