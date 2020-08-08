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В Україні затримали болгарського кілера

Субота, 8 серпня 2020, 06:16

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який у 2016 році вчинив замовне вбивство на території Болгарії.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у міжнародний розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, він використовував документи іншої особи.

 

У четвер, 6 серпня, поліція затримала розшукуваного. В його автомобілі знайшли зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника.

Затриманого також перевіряють на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.

 

Українська правда
Теми: Болгаріяполіціявбивство


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