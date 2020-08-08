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Журналіст-розслідувач заявив про прослуховування

Субота, 8 серпня 2020, 09:15
Журналіст-розслідувач заявив про прослуховування
Фото з Facebook Ткача

Журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

Джерело: Ткач у Facebook

Дослівно: "Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає".

Деталі: Журналіст зазначив, що викликав поліцію і очікує на слідчо-оперативну групу.

Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.

Українська правда

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Теми: ЗМІ
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