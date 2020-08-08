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ЄС скоротив список країн, з яких дозволено в’їзд

Субота, 8 серпня 2020, 10:33

Європейський союз виключив Марокко зі списку країн, мешканцям яких дозволений в’їзд з несуттєвою метою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

Рада ЄС залишила 10 країн у "безпечному" списку, який набирає чинності 8 серпня. Минулого тижня ЄС виключив з переліку безпечних Алжир.

Відтепер в'їзд до ЄС дозволений з таких країн, як Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай.

З Китаю також дозволений в’їзд, але у випадку скасування аналогічних обмежень для мешканців ЄС владою КНР.

Україна і надалі лишається у переліку країн, з яких в’їзд у ЄС дозволений лише в окремих випадках.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких в’їзд до ЄС буде дозволено, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу такі як соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні аспекти. 

Стосовно епідеміологічної ситуації, у третіх країнах, для яких обмеження на в’їзд скасовуються, кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близькою до середнього показника по ЄС або нижчою.

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Теми: ЄСкарантин


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