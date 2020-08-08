Вчителів не будуть масово тестувати на коронавірус – Степанов
МОЗ не бачить потреби в масовому тестуванні вчителів на коронавірус напередодні навчального року.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу
Пряма мова: "Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, дуже чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає.
Винятки – якщо є симптоми коронавірусної хвороби вчителя або він контактував з людиною, в якої підтверджено COVID-19".
Деталі: Міністр також відповів на питання щодо алгоритму утилізації використаних захисних масок і рукавичок у школах.
Пряма мова: "Керівництво школи повинно зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему ємність, і потім вже під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією".