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"Батьківщина" висуває свого кандидата в мери Києва

Субота, 8 серпня 2020, 12:09
Батьківщина висуває свого кандидата в мери Києва

Партія "Батьківщина" висуває нардепа Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.

Джерело: брифінг лідера партії Юлії Тимошенко в суботу

Пряма мова: "Я хочу, щоб наша команда всеукраїнська, і київська команда висунули Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від "Батьківщини" кандидатом на посаду мера Києва.

І ми ні на йоту не сумніваємося, що це буде серед усіх кандидатів усіх партій єдиний професійний кандидат у мери. І я переконана, він зможе стати єдиним професійним мером за останній час у Києві".

Деталі: Тимошенко також зазначила, що "Батьківщина" буде висувати по всій країні майже 40 тисяч кандидатів у депутати та "тисячі кандидатів на посаду голови і кандидатів на посаду мерів".

Сам Кучеренко назвав 3 основних пріоритети своєї програми: повний аудит фінансової і бюджетної системи Києва, безпека та комфорт проживання в місті та встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги.

Довідка: Олексій Кучеренко був міністром з питань житлово-комунального господарства в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III, V та VI скликань від виборчого блоку "Наша Україна". Голова Запорізької облдержадміністрації в 2000-2001 рр.

З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинаКиїввибори
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