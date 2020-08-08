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"Батьківщина" висуває свого кандидата в мери Києва

Субота, 8 серпня 2020, 12:09

Партія "Батьківщина" висуває нардепа Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.

Джерело: брифінг лідера партії Юлії Тимошенко в суботу

Пряма мова: "Я хочу, щоб наша команда всеукраїнська, і київська команда висунули Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від "Батьківщини" кандидатом на посаду мера Києва.

І ми ні на йоту не сумніваємося, що це буде серед усіх кандидатів усіх партій єдиний професійний кандидат у мери. І я переконана, він зможе стати єдиним професійним мером за останній час у Києві".

Деталі: Тимошенко також зазначила, що "Батьківщина" буде висувати по всій країні майже 40 тисяч кандидатів у депутати та "тисячі кандидатів на посаду голови і кандидатів на посаду мерів".

Сам Кучеренко назвав 3 основних пріоритети своєї програми: повний аудит фінансової і бюджетної системи Києва, безпека та комфорт проживання в місті та встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги.

Катерина Тищенко, УП
Теми: БатьківщинаКиїввибори


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