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ЦВК Білорусі запевняє, що достроково вже проголосувало 32% виборців

Субота, 8 серпня 2020, 15:21

ЦВК Білорусі повідомляє, що явка за чотири дні дострокового голосування на виборах президента склала 32,24%.

Джерело: звіт ЦВК Білорусі, "Наша Нива", Tut.by

Деталі: Згідно зі звітом ЦВК про хід дострокового голосування, у Брестській області вже проголосували 30,11% виборців, у Вітебській – 30,86%, у Гомельській – 42,72%, у Гродненській – 30,02%, Мінській – 29,09 %, Могилевській – 37,88%, у Мінську – 26,45%.

Як пише "Наша Нива", численні спостерігачі повідомляють про завищення явки на достроковому голосуванні. Однак реальні цифри явки неможливо перевірити.

Практично всі незалежні спостерігачі не допущені на дільниці. Більше того, навіть протоколи про явку на дільниці за день голови комісій показують спостерігачам не скрізь, тому останні не можуть навіть зіставити цифру, яку нарахували за день, з тією, яка пішла "до центру".

Видання зазначає, що на деяких дільницях, де спостерігачів не допустили всередину, вони рахують виборців під дверима. Однак такий підрахунок не зможе нічого довести, якщо голова комісії напише в протоколі цифру, більшу за реальну.

При цьому ініціатива "Чесні люди" повідомила, що за 5 днів дострокового голосування затримали близько 50 спостерігачів, із них 7 – вранці в суботу, пише TUT.by.

Дослівно: "Сьогодні вранці, за день до виборів, затримали вже 7 людей. При цьому ґрунтовних причин для цього не було. Когось затримали біля будинку, хтось навіть не встиг приступити до роботи спостерігачів. Одна з озвучених причин: затримали за заявою голови ДВК.

Всього за 5 днів дострокового голосування затримали близько 50 спостерігачів. Десять із них уже відпустили, десять отримали добу. Щодо решти спостерігачів інформація уточнюється. Акредитації за весь час дострокового голосування позбавили понад 110 спостерігачів".

Нагадаємо:

  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Дострокове голосування почалося 4 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

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Українська правда
Теми: Білорусьвибори


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