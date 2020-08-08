Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"

Субота, 8 серпня 2020, 16:51

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв завив, що дії влади Грузії у Південній Осетії і Абхазії у 2008 році можна було розцінювати, як "оголошення війни Росії", і що Російська Федерація тоді нібито встала на захист жителів цих регіонів.

Джерело: РБК з посиланням на повідомлення Медведєва

Деталі: за словами Медведєва, який у 2008 році був президентом РФ, метою військових дій Росії був захист мирних жителів регіону. Він додав, що це було вірним рішенням.

Пряма мова: "По суті, мова йшла про оголошення війни Російській Федерації... Я прийняв непросте, але єдино можливе рішення — стати на захист Абхазії і Південної Осетії, спочатку захистивши їх від агресії, а потім, на прохання їх громадян, визнавши їх повну незалежність".

Деталі: Медведєв також розкритикував тодішнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, назвавши його рішення "злочинними".

Екс-президент РФ додав, що якби не військове втручання, то регіон нібито міг перетворитися на "порохову бочку", що для Росії було "абсолютно неприйнятно".

Нагадаємо: 7 серпня 2008 року бойові підрозділи російської армії перейшли Рокський тунель і вторглися на територію Грузії. Так почалася російсько-грузинська війна.

Військова операція РФ тривала всього п'ять днів і завершилася окупацією Цхінвальського регіону країни.

Після конфлікту незалежність сепаратистських утворень Абхазії і Південної Осетії була визнана Росією. У відповідь парламент Грузії прийняв постанову "Про окупацію Російською Федерацією територій Грузії".

 
wikipedia

Теми: війнаГрузіяокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"

Шмигаль про Медведчука у Криму: Надзвичайно неприйнятний крок

Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ

Уряд доручив посилити контроль за контактами хворих на COVID-19

Кабмін до кінця літа закрив в'їзд до Криму і виїзд з нього

"Батьківщина" висуває свого кандидата в мери Києва

Усі новини...
війна
Радник президента: для відновлення Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів
Політична аберація, або Зеленський і революційна ситуація
Об'єднані сили не "купились" на провокації бойовиків - штаб
Останні новини
18:09
Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в регіоні
17:57
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори
17:18
У світі скоротилася кількість нафтових і газових бурових установок
17:05
Прем’єр Грузії: сьогодні ми повністю готові до членства у НАТО
16:51
Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"
16:13
Радник президента: для відновлення Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів
16:08
Капітан судна, що везло селітру, назвав ймовірні причини вибуху у Бейруті
16:05
Шмигаль про Медведчука у Криму: Надзвичайно неприйнятний крок
15:55
Укрзалізниця відновила зупинку поїздів у Луцьку та Тернополі
15:53
США припиняють дислокацію 700 морпіхів у Норвегії, розміщених для стримування РФ
Усі новини...