На Житомирщині вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами, 4 загиблих

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою загинули водій і троє пасажирів мікроавтобуса.

Джерело: Укрінформ з посиланням на відділі комунікації поліції області

Деталі: Наразі відомо, що внаслідок ДТП водій маршрутки і троє пасажирів загинули. Дорожня пригода сталася близько 17:00 у суботу, 8 серпня. На місці події працюють правоохоронці.

Дослівно: "За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою, в якій перебували водій і троє пасажирів".