Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

Субота, 8 серпня 2020, 20:06
Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії
фото: molbuk.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу.

Джерело: інтерв'ю очільника уряду виданню Радіо Свобода

Деталі: За словами Шмигаля, уряд вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем'єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл.

Пряма мова: "Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють".

Додатково: При цьому у тих регіонах, де будуть "червоні" обмеження,  у школах вводитимуть стандартний карантин на 2 тижні (діти вчитимуться вдома дистанційно). В уряді розраховують, що після такого двотижневого карантину діти знову підуть до школи.

"Українська правда" у Threads

Теми: освітаШмигаль коронавірусепідеміякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
освіта
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: