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Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

Субота, 8 серпня 2020, 20:06
фото: molbuk.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу.

Джерело: інтерв'ю очільника уряду виданню Радіо Свобода

Деталі: За словами Шмигаля, уряд вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем'єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл.

Пряма мова: "Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють".

Додатково: При цьому у тих регіонах, де будуть "червоні" обмеження,  у школах вводитимуть стандартний карантин на 2 тижні (діти вчитимуться вдома дистанційно). В уряді розраховують, що після такого двотижневого карантину діти знову підуть до школи.

Теми: освітаШмигаль коронавірусепідеміякарантин


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