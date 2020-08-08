Шмигаль розповів про знайомство з Ахметовим

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заперечив свій зв'язок з олігархом Рінатом Ахметовим та розповів, коли вперше з ним познайомився.

Джерело: інтерв'ю очільника уряду виданню Радіо Свобода

Деталі: Журналістка Інна Кузнецова зазначила, що в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець і самого Шмигаля у ЗМІ називають "людьми Ахметова" й попросила прем'єра прокоментувати цю інформацію.

Шмигаль відповів, що раніше не був знайомий з Ахметовим, а вперше побачився з ним на зустрічі Володимира Зеленського з бізнесменами.

Пряма мова: "У момент зустрічі президента України з крупним бізнесом ми візуально познайомилися (з Рінатом Ахметовим - УП) перший раз у житті.

Я не знаю, як вони (у ДТЕК) ставляться до мене. Я з ДТЕК звільнився фактично у першому півріччі 2019 року. У мене інших контактів, окрім офіційних по роботі, немає. І тому не знаю.

Пані Буславець взагалі ніколи з компанією ДТЕК не мала відносин. Вона 15 років працює у міністерстві. І тут складно прив’язувати. Можна прив’язувати до будь-якої компанії, яка має відношення до енергетики на сьогодні".