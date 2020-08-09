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На виїзд з Криму утворилася величезна черга. КПВВ припинить роботу за 7 годин

Неділя, 9 серпня 2020, 01:23
Фото: ДПСУ

На контрольному пункті в'їзду/виїзду Армянськ - Каланчак зі сторони окупованого Криму утворилася черга на виїзд з півострова, яка постійно поповнюється.

Джерело: голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Очевидці повідомляють про те, що зі сторони окупованого Криму (перехід Армянськ - Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється.

Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися по справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають.Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати".

 
КПВВ Армянськ - Каланчак

Що передувало: 8 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Термін дії обмежень — з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Теми: КримокупаціяКабінет міністрівРосіякарантин


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