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У центрі Києва знайшли вибуховий пристрій – поліція

Неділя, 9 серпня 2020, 11:59

У неділю вранці в поліцію Києва від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Велика Васильківська на Печерську вони виявили предмет, схожий на вибухівку.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Під час огляду об'єкта правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, в результаті події ніхто не постраждав".

Деталі: Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції і вирішується питання про правову кваліфікацію.

На місці подій продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

 

Українська правда
Теми: Київвибухполіція


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