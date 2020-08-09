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Кличко знову заговорив про електросамокати Bolt та попросив допомоги у Ради

Неділя, 9 серпня 2020, 13:05

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонанс, викликаний заявою про незаконність дій компанії Bolt, яка без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Джерело: Кличко у Facebook

Деталі: Міський голова наголосив, що хоче ще раз пояснити свою позицію і ситуацію.

За його словами, рух такого виду "транспорту" як електросамокати не врегульований чинним законодавством України.

Тому невирішеним залишається питання, де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, або по велосипедних доріжках. Так за якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія".

Кличко вважає, що дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух.

Він додав, що діяльність Bolt у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом.

Пряма мова: "Я офіційно звертаюся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах. А компанію BOLT закликаю працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, що вона надає".

Нагадаємо: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївзаконодавствоВерховна Рада


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