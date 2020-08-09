Кличко знову заговорив про електросамокати Bolt та попросив допомоги у Ради
Мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонанс, викликаний заявою про незаконність дій компанії Bolt, яка без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.
Джерело: Кличко у Facebook
Деталі: Міський голова наголосив, що хоче ще раз пояснити свою позицію і ситуацію.
За його словами, рух такого виду "транспорту" як електросамокати не врегульований чинним законодавством України.
Тому невирішеним залишається питання, де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, або по велосипедних доріжках. Так за якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія".
Кличко вважає, що дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух.
Він додав, що діяльність Bolt у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом.
Пряма мова: "Я офіційно звертаюся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах. А компанію BOLT закликаю працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, що вона надає".
Нагадаємо: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.