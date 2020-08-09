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Татаров вимагав для Стерненка підозри у злочині, що передбачає довічне

Неділя, 9 серпня 2020, 13:31

Одіозний ексміліцянт часів Майдану Олег Татаров, якого днями призначили на посаду заступника керівника Офісу президента, минулого року як адвокат вимагав у слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб активістові Сергію Стерненку.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (Закінчений замах на вбивство двох осіб) передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Журналістам вдалося отримати копію клопотання Татарова до слідчого СБУ.

Судячи з документу, датованого 17 травня 2019 року, Олег Татаров представляв інтереси Олесі Кузнецової — дружини Івана Кузнецова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень внаслідок сутички зі Стерненком біля будинку останнього в Одесі. Ще один чоловік — Олександр Ісайкул — тоді отримав поранення.

Сам Стерненко запевняє, що того вечора захищався від нападників. У ході сутички він також отримав ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, гематоми, ножове поранення.

 

Знати більше: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

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Нагадаємо: 5 серпня Зеленський призначив Татарова заступником глави Офісу президента, який відповідатиме "за правоохоронний напрям".

Довідково: Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.

Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курирував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом.

У 2016 році він був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

Теми: Офіс президентаСтерненкосуднапад


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