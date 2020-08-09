Зеленський: Маємо визначити кримськотатарський народ як корінний

Президент Володимир Зеленський наголошує, що влада має поставити крапку у визначенні статусу кримськотатарського народу як корінного.

Джерело: Зеленський з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, повідомляє Офіс президента

Деталі: Президент наголосив, що в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

Пряма мова: "Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку.

Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму".

Деталі: Зеленський зауважив, що з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

Пряма мова: "Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України".