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У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка

Неділя, 9 серпня 2020, 18:27
У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка
tut.by

У Білорусі триває голосування на виборах президента, офіційна явка за даними на 16:00 склала 73,4%.

Про це заявив заступник голови ЦВК Білорусі Вадим Іпатов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Глава ЦВК Лідія Єрмошина вдень ​​оголосила, що за даними на 12.00 явка перевищувала 50%, що вже дозволяє вважати вибори такими, що відбулися. Загальна явка на президентських виборах в 2015 році склала 87,22%, в цьому році показник може бути вищим.

У соцмережах публікується безліч фотографій, на яких видно величезні черги на виборчих дільницях.

У неділю вранці користувачі з Мінська стали повідомляти про проблеми з деякими сервісами. Пізніше про схоже повідомили жителі Мінської області і Вітебська. Зокрема, дуже повільно завантажуються відео в Youtube, є проблеми з доступом до Google-сервісів і деяких сайтів.

 

Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти заявив, що державні ресурси Білорусі "зазнали DDoS-атак".

Голосування супроводжується затриманнями опозиційних активістів. Протягом останньої доби затримано кількох співробітників штабу Світлани Тихановської, повідомила в неділю її прессекретар Ганна Красуліна.

Також стало відомо про те, що в неділю вдень в Мінську були затримані троє співробітників російського телеканалу "Дождь".

 

До Мінська стягнуто великі сили поліції та військових разом зі спецтехнікою. Повідомляється, що центр міста перекритий.

Напередодні у Мінську тисячі людей прийшли на зустріч з суперницею Лукашенка Світланою Тихановською, попри те, що влада зайняла іншими заходами усі можливі майданчики.

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Теми: Білорусьвибори
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