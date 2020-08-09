Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перші дні тижня прийдуть із дощами й грозами

Неділя, 9 серпня 2020, 19:12

У понеділок, 10 серпня, на більшості території України, включно з Києвом, очікуються дощі та грози.

Джерело: ДСНС, Укргідрометцентр

 

Дослівно ДСНС: "За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (І рівень небезпечності).

Також 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України".

Деталі: Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в Україні 10 серпня переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.

 

11 серпня на більшості території, крім південних та східних областей, також очікуються дощі та грози.

 

12 серпня грози очікуються у східних, південних та ряді західних областей. На решті території – без опадів.

 

13 серпня на всій території України опадів не прогнозується. Температура вдень 20-28°.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка

Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні

ЦВК заявила про неможливість проведення виборів біля лінії зіткнення

Зеленський: Маємо визначити кримськотатарський народ як корінний

Лукашенко – Путіну про коронавірус: Хвороба противна, далі нікуди

Усі новини...
погода
Погода в Україні: спека й місцями грозові дощі
Вихідні будуть сонячними, а після них – дощі
Спека та короткочасні дощі: погода на вихідні
Останні новини
20:09
За Лукашенка проголосували майже 80% виборців – національний екзит-пол
19:59
На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі
19:35
У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус
19:20
Прем'єр Британії заявив про необхідність відкрити школи у вересні
19:12
Перші дні тижня прийдуть із дощами й грозами
18:55
На Донбасі в неділю тиша, але є одне порушення
18:44
Після весілля на Львівщині на коронавірус захворіли гості
18:27
У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка
18:18
Другий танкер з нафтою з США для Білорусі прибув у литовський порт
18:07
Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні
Усі новини...