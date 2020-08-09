Перші дні тижня прийдуть із дощами й грозами

У понеділок, 10 серпня, на більшості території України, включно з Києвом, очікуються дощі та грози.

Джерело: ДСНС, Укргідрометцентр

Дослівно ДСНС: "За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (І рівень небезпечності).

Також 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України".

Деталі: Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в Україні 10 серпня переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.

11 серпня на більшості території, крім південних та східних областей, також очікуються дощі та грози.

12 серпня грози очікуються у східних, південних та ряді західних областей. На решті території – без опадів.

13 серпня на всій території України опадів не прогнозується. Температура вдень 20-28°.