Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

Неділя, 9 серпня 2020, 19:35
Назарій Русин, dynamo.kiev.ua

У двох гравців першої команди футбольного клубу "Динамо" (Київ), Назарія Русина та Романа Вантуха, виявили коронавірус.

Джерело: сайт "Динамо"

Дослівно: "У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат.

Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними".

Деталі: У клубі зазначили, що Русин та Вантух ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Зазначається, що тренувальний процес "Динамо" триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено в одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи "Динамо" відправлені на двотижневий карантин.

Українська правда
Теми: коронавірусфутбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка

Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні

ЦВК заявила про неможливість проведення виборів біля лінії зіткнення

Зеленський: Маємо визначити кримськотатарський народ як корінний

Лукашенко – Путіну про коронавірус: Хвороба противна, далі нікуди

Усі новини...
коронавірус
У Парижі маски стають обов'язковими на більшості вулиць
Лукашенко – Путіну про коронавірус: Хвороба противна, далі нікуди
Коронавірус: Київ та 8 областей не можуть послаблювати карантин
Останні новини
20:09
За Лукашенка проголосували майже 80% виборців – національний екзит-пол
19:59
На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі
19:35
У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус
19:20
Прем'єр Британії заявив про необхідність відкрити школи у вересні
19:12
Перші дні тижня прийдуть із дощами й грозами
18:55
На Донбасі в неділю тиша, але є одне порушення
18:44
Після весілля на Львівщині на коронавірус захворіли гості
18:27
У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка
18:18
Другий танкер з нафтою з США для Білорусі прибув у литовський порт
18:07
Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!