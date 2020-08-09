У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

У двох гравців першої команди футбольного клубу "Динамо" (Київ), Назарія Русина та Романа Вантуха, виявили коронавірус.

Джерело: сайт "Динамо"

Дослівно: "У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат.

Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними".

Деталі: У клубі зазначили, що Русин та Вантух ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Зазначається, що тренувальний процес "Динамо" триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено в одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи "Динамо" відправлені на двотижневий карантин.