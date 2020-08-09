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На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі

Неділя, 9 серпня 2020, 19:59
На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі

За словами незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях для голосування на виборах президента Білорусі вже повинна перевищити 100%.

Джерело: TUT.BY, БЕЛТА

Деталі: Незалежні спостерігачі розповіли TUT.BY про можливе перевищення максимальної явки на дільницях для голосування № 21 і № 22, розташованих у будівлі гімназії №43.

За їхніми словами, у списках виборців там сумарно значаться приблизно 5,8 тисячі осіб. За протоколами виборчих комісій явка на достроковому голосуванні на них склала близько 2 тисяч осіб.

В основний день голосування 9 серпня станом на 17.30 у двері гімназії, за підрахунками спостерігачів, вже зайшло близько 3,8 тисячі людей, а в черзі з охочих проголосувати стоять кілька сотень виборців, і вона розтяглася приблизно на кілометр, огинаючи будинок. Таким чином, явка вже повинна була перевищити 100%.

У виборчій комісії дільниці №22 відмовилися давати коментарі TUT.BY по телефону.

За словами спостерігачів, люди, які проголосували, скаржаться на велику кількість зіпсованих бюлетенів, які їм видають: деякі з мітками або точками, якісь навіть пошкоджені – їх замінюють тільки на вимогу виборців.

Черга біля гімназії № 43 не перестає рости, і є сумніви в тому, що за час, який залишився, всі люди встигнуть проголосувати, відзначає видання.

У той же час, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що на виборах спостерігається організоване псування бюлетенів, що в тому числі призводить до певного їх дефіциту.

Глава Центрвиборчкому зазначила, що "дане псування організоване з вини тих ініціаторів, які себе позначають як "Чесні люди"". Вони, за її словами, "пропагували можливість псування виборчих бюлетенів".

Українська правда
Теми: Білорусьвибори
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