За даними національного екзит-полу, на виборах президента Білорусі за Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Джерело: дані національного екзит-полу, які наводить державне агентство БЕЛТА, Радіо Свобода

Деталі: Екзит-пол проводився молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" в Республіці Білорусь.

Опитування проводилося на 320 дільницях по всій країні. Інтерв'юери пропонували виборцям, які проголосували, пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Всього було опитано 12 340 осіб. Вибірка – багатоступенева, комбінована.

Кандидати продемонстрували наступні результати: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тихановська 6,8%, Анна Канопацька 2,3%, Андрій Дмитрієв 1,1%, Сергій Черечень 0,9%. Проти всіх, за даними екзит-полу, проголосували 9,2% виборців.

Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень при Раді РСОО "БКМО" створена в 2015 році як аналітичний центр молодих професійних соціологів, політологів, юристів, фахівців у сфері молодіжної політики.

Разом з тим, як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на організаторів екзит-полу на закордонних дільницях, 71% виборців проголосували за Тихановську.

Зазначається, що опитування проводилося на 18 виборчих дільницях за межами Білорусі.

За попередніми даними, у Світлани Тихановської на цих виборчих дільницях 71,28%, 14,73% відмовились відповісти, за Олександра Лукашенка – 10,09%, проти всіх 2,28%, за інших кандидатів – близько 0,5%.

Нагадаємо: