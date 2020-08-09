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Напередодні виборів до Білорусі не пустили 29 українців

Неділя, 9 серпня 2020, 21:25
Анатолій Лаппо. Фото прес-служби Держприкордонкомітету

До Білорусі 8 серпня не пропустили 29 громадян України, які прибули через Національний аеропорт Мінськ і плуталися в поясненнях.

Джерело: голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Деталі: За словами Лаппо, в Національному аеропорту Мінськ 8 серпня на рейсі з Києва 29 громадян України віком 20-30 років в якості цілей приїзду заявили відпочинок і відвідування родичів у Білорусі. Однак при опитуванні прикордонниками більшість громадян цієї групи плуталося в поясненнях і називало різних вигаданих осіб в якості приймаючої сторони.

Пряма мова: "Коли ми їх розосередили і почали опитувати, вони не знали ані прізвищ родичів, ані куди хочуть поїхати. І давали один телефон".

Деталі: За словами Лаппо, рішення про відмову у в'їзді на територію Білорусі зазначених громадян України було прийнято на підставі ст.30 закону про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства.

Всього через кордон Білорусі за минулу добу з різних причин не пропустили 177 осіб.

Українська правда
Теми: Білорусьвибори


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