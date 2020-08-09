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У Мінську та інших містах Білорусі почалися сутички й затримання

Неділя, 9 серпня 2020, 22:06

У Мінську та інших містах Білорусі почалися затримання людей, які протестують проти результатів виборів.

Джерело: Білоруська служба Радіо СвободаМБХ медіа, Tut.by

Деталі: На проспекті Машерова в Мінську біля готелю Планета сталися сутички демонстрантів із ОМОНом та жорсткі затримання. Затримано десятки людей. 

Демонстранти вигукують "Хай живе Білорусь" і "Ганьба".

Метро у Мінську не зупиняється на ряді станцій у центрі міста. Також наземний транспорт не йде в напрямку Стелли на проспекті Незалежності, який згадувався в телеграм-каналах як можливе місце збору людей.

Радіо Свобода зазначає, що в Мінську та ряді інших міст Білорусі одночасно зник Інтернет та частково мобільний зв’язок.

Крім того, ввечері у неділю перестали працювати сайти найбільших ЗМІ Білорусі, зокрема державного агентства БЕЛТА, опозиційних TUT.by, "Наша Нива", "Білоруський партизан".

Як передає "МБХ медіа", близько п'яти тисяч протестувальників зібралися в центрі Мінська біля пам'ятника місту-герою. Там же перебуває близько 10 машин ОМОНу.

У Мінську відключили міське освітлення. Міліція застосувала світлошумові гранати.

Серед протестуючих є поранені, вони в крові, їм надають медичну допомогу, передає кореспондент Sputnik.

У той же час, Tut.by повідомляє, що біля стели в Мінську зібралося близько тисячі осіб.

Також затримання відбуваються в Могильові, Гродно, Вітебську та інших містах.

Українська правда
Теми: Білорусьвибори


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