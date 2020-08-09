Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені

Неділя, 9 серпня 2020, 23:41
У Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені

У Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двох людей поранено.

Джерело: МБХ медиа, TUT.BY, Медиазона

 

Деталі: Як передає МБХ медиа, автозак навмисно в'їхав у натовп, у спини протестувальників. Одна людина без свідомості, в крові. Її забрала "швидка".

Друга людина теж без свідомості, у неї стирчить кістка з п'ятки. Її теж забрала "швидка".

Пізніше телеграм-канал Nexta опублікував відео, на якому видно, як автозак їде дорогою, якою йдуть мітингувальники. Він пригальмовує, а потім продовжує рух із людиною на капоті. Потім людина падає з капоту і потрапляє під колеса авто.

Повідомляється також, що ОМОН стріляв холостими по протестувальниках. Силовики зробили 7 пострілів і випадково запустили шумову гранату перед машиною "швидкої".

 

Пізніше видання повідомило, що силовики стріляють по демонстрантах гумовими кулями, є поранені в ноги.

Як передає TUT.BY, коли автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині в районі стели, до неї тут же підбігли люди. Їх стали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 чоловік винесли постраждалого, у нього серйозні травми. Приїхала "швидка". Натовп викрикував "Вбивці!".

Силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В той бік попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

Як повідомляють "Наша Ніва" та Єврорадіо, в Мінську побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова, йому викликали "швидку".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакціївибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: