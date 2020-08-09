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У Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені

Неділя, 9 серпня 2020, 23:41

У Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двох людей поранено.

Джерело: МБХ медиа, TUT.BY, Медиазона

 

Деталі: Як передає МБХ медиа, автозак навмисно в'їхав у натовп, у спини протестувальників. Одна людина без свідомості, в крові. Її забрала "швидка".

Друга людина теж без свідомості, у неї стирчить кістка з п'ятки. Її теж забрала "швидка".

Повідомляється також, що ОМОН стріляв холостими по протестувальниках. Силовики зробили 7 пострілів і випадково запустили шумову гранату перед машиною "швидкої".

 

Пізніше видання повідомило, що силовики стріляють по демонстрантах гумовими кулями, є поранені в ноги.

Як передає TUT.BY, коли автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині в районі стели, до неї тут же підбігли люди. Їх стали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 чоловік винесли постраждалого, у нього серйозні травми. Приїхала "швидка". Натовп викрикував "Вбивці!".

Силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В той бік попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

Як повідомляють "Наша Ніва" та Єврорадіо, в Мінську побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова, йому викликали "швидку".

Українська правда
Теми: Білорусьакціївибори


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