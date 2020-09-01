У лабораторії львівського вишу варили метадон – прокуратура

Група осіб організувала у приміщенні одного із вищих навчальних закладів Львова нарколабораторію: варили на продаж метадон.

Джерело: прокурор Львівської області Ірина Діденко у facebook

Деталі: За версією слідства, до справи причетні четверо львів’ян. Організатором виступив співвласник місцевого кальян-бару. Виготовленням заборонених речовин займався завідувач лабораторії "вишу", а за розповсюдження "товару" відповідав працівник кальян-бару. Його ж прокуратура називає співорганізатором злочину, вказуючи на те, що чоловік адміністрував сайт через який продавали наркотики. Фасував та розповсюджував метадон ще один працівник бару.

Ділки створили спеціальний інтернет-магазин, через який і збували "товар". Після внесення передоплати на карту, наркотики надсилали поштою.

"За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн", – йдеться у дописі.

Прокурорка області також зазначила, що лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше.

Співробітники прокуратури задокументували виготовлення метадону вагою майже 3 кг та ціною у понад 1,8 млн грн.

Також 31 серпня під час реалізації вилучили ще понад 1 кг наркотиків. Його вартість оцінюють в близько 700 тисяч грн.

"Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам", – повідомила Діденко.

Наразі прокуратура готує підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів.