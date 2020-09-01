Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії нагадали, що Росія часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми"

Вівторок, 1 вересня 2020, 09:27

Міністр оборони Естонії зазначив, що Росія у низці глобальних проблем, зокрема конфліктах у Лівії, Сирії та у випадку України, "не є частиною рішення, але завжди є частиною проблеми".

Як пише "Європейська правда", про це Юрі Луйк сказав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, відповідаючи на ремарку журналіста про те, що перед ЄС у відносинах з Росією постає дилема: проти неї, з одного боку, запроваджені санції, з іншого - вона необхідна як партнер.

"Часто кажуть про те, що нам потрібна Росія, але це не означає, що Росія якимсь чином буде нам конструктивно допомагати. Наприклад, подивимося на конфлікти у Лівії та Сирії чи анексію Криму: там Росія ніяким чином не є частиною рішення, а завжди є частиною проблеми", - зазначив Юрі Луйк.

На запитання про те, чи можна сказати це і про ситуацію у Білорусі, Луйк нагадав про те, що президент Росії має великий вплив на Александра Лукашенка та вже заявляв, що готовий надати йому російських силовиків.

Юрі Луйк також висловив переконання, що за отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального стоїть Кремль.

"ЄС має чітко засудити дії російської влади і вимагати незалежного розслідування. Останніми роками ми бачили подібні інциденти знову і знову, і всі вони відбуваються за однаковою схемою", - зазначив Юрі Луйк, нагадавши про отруєння Скрипалів в Англії та вбивство громадянина Грузії у берлінському парку у 2019 році. 

Теми: ЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Естонія
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: