В Естонії нагадали, що Росія часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми"

Міністр оборони Естонії зазначив, що Росія у низці глобальних проблем, зокрема конфліктах у Лівії, Сирії та у випадку України, "не є частиною рішення, але завжди є частиною проблеми".

Як пише "Європейська правда", про це Юрі Луйк сказав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, відповідаючи на ремарку журналіста про те, що перед ЄС у відносинах з Росією постає дилема: проти неї, з одного боку, запроваджені санції, з іншого - вона необхідна як партнер.

"Часто кажуть про те, що нам потрібна Росія, але це не означає, що Росія якимсь чином буде нам конструктивно допомагати. Наприклад, подивимося на конфлікти у Лівії та Сирії чи анексію Криму: там Росія ніяким чином не є частиною рішення, а завжди є частиною проблеми", - зазначив Юрі Луйк.

На запитання про те, чи можна сказати це і про ситуацію у Білорусі, Луйк нагадав про те, що президент Росії має великий вплив на Александра Лукашенка та вже заявляв, що готовий надати йому російських силовиків.

Юрі Луйк також висловив переконання, що за отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального стоїть Кремль.

"ЄС має чітко засудити дії російської влади і вимагати незалежного розслідування. Останніми роками ми бачили подібні інциденти знову і знову, і всі вони відбуваються за однаковою схемою", - зазначив Юрі Луйк, нагадавши про отруєння Скрипалів в Англії та вбивство громадянина Грузії у берлінському парку у 2019 році.