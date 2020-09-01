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За місяць всеохопного перемир'я ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі

Вівторок, 1 вересня 2020, 09:40

Від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня зафіксувала 829 порушень нового режиму "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 829 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет, а також 667 черг та пострілів)".

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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