За місяць всеохопного перемир'я ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі

Від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня зафіксувала 829 порушень нового режиму "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 829 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет, а також 667 черг та пострілів)".