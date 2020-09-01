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Виші в "помаранчевій зоні" можуть працювати в мінігрупах, а школярі можуть обирати - Шмигаль

Вівторок, 1 вересня 2020, 09:48

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту у шкільній, дистанційній, екстернатній або домашній формі.

Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу "1+1" вранці 1 вересня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова голови уряду:  "Сьогодні в Україні є можливість вчитися і в традиційній формі, і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання".

Деталі: Прем'єр зазначив, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Шмигаль наголосив, що з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків.

За його словами, якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів.

Прем’єр наголосив: "Власниками закладів є місцеві органи самоврядування, і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали до шкіл протягом двох попередніх тижнів – і контролюватимуть ситуацію в подальшому".

За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в "помаранчевій зоні", буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Теми: освітакарантинШмигаль
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