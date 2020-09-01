У Раді пропонують не виганяти держслужбовців на пенсію

Готується законопроект про зняття обмежень в роботі на державній службі при досягненні віку 60-65 років.

Джерело: глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз у 60 років ти повинен йти обов'язково на пенсію, якщо немає особливого розпорядження. А якщо є особливе розпорядження, то в 65 років. Це максимум, до якого віку ти можеш працювати. У той же час 65-67 років - це звичайний пенсійний вік у світі, і тому відправляти людей на пенсію не є необхідним".

Деталі: Третьякова зазначила, що зняття обмежень - це виконання однієї з вимог Міжнародної організації праці, згідно з якими людина добровільно йде на пенсію.

"Тим більше, що пенсійне забезпечення у нас не такий потужне", - додала глава комітету.

За її словами, така ідея вже обговорювалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Третьякова також повідомила про задум створити модель додаткового забезпечення людей, які досягли "Золотого віку" або поважного віку, за рахунок корпоративної соціальної відповідальності.

Пряма мова: "Ця модель впроваджена в Ізраїлі, де підприємства дають можливість людям, які досягли певного віку, мати знижки, наприклад, на безкоштовне відвідування музеїв, авіа - перельоти та інше".