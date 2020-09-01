Шмигаль прогнозує по 3 тисячі хворих на COVID-19 щодня до початку жовтня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня - початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19.

Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тис. захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більше ніж на 80%.

Коли епідемія піде на спад, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантинних заходів".

Деталі: Шмигаль заявив, що Україна відкриє кордони для іноземців, коли протягом двох тижнів у країні буде спостерігатися зменшення приросту хворих на коронавірус, але поки що кордони закриті до кінця вересня.

На питання, які саме мають бути показники зменшення кількості хворих, Шмигаль відповів: "Будь-які".

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